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Wohnquartier A vendre appartement comme neuf 3 piEces rEnovE aprEs tama shlomo hamelekh tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35985
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 65

Über den Komplex

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Superb 3 Zimmer – ca. 70 m2 gut optimiert Mamad + mirpeset 8 m2 (Kalk, Grün) 1. Stock hell auf 5 – intimes Geschäft Gebäude Architektursanierung – High-End-Oberflächen Semel Küche – VRF Klimaanlage – benutzerdefinierte Zimmer Neueste TAMA 38 Projekt: Aufzug, Roboterparkplatz, renovierte Gemeinschaftsräume Lage: Shlomo HaMelekh Street (Alter Norden), ruhige Straße mit Grün, nur kleine Gebäude In der Nähe: Place Rabin, Dizengoff, HaYarkon Park, Strände Vermietet derzeit 12.000 pro Monat (unmittelbare Rückgabe) Angeforderter Preis: 4.990.000 – niedriger als die Promotorpreise

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Tel-Aviv, Israel
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