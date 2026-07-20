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Wohnquartier Magnifique appartement dans lun des petits immeubles du complexe gindi a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38263
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yoram Kaniuk, 1

Über den Komplex

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In den niedrigen Türmen von Gindi, Tel Aviv. - 4-Zimmer-Wohnung sehr geräumig (4,5 Zimmer ursprünglich). - Wohnfläche von etwa 116 m2 + Balkone von etwa 20 m2. - In der 6. Etage (2. Etage mit Blick auf den Garten), mit atemberaubendem Blick auf das Grün. - Zwei Parkplätze. - Große Lagerfläche von 9 m2. - Renoviert und ausgestattet, sehr ruhig mit hohen Decken. Verfügbar in einem Jahr. Gebühren (vaad-köder): 1700 nis pro monat.

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