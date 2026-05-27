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Wohnquartier Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36878
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot HaZionut, 3

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Verkauf in Exclusive In der 3 Zion Boulevard Street, einer renommierten und hochbegehrten Adresse. Eine einzigartige, geräumige und helle Wohnung! Im 5. Stock genießt diese Wohnung einen ausgezeichneten Verkehr auf vier Achsen! Eine 5-Zimmer-Wohnung mit großem Potenzial und idealer Anordnung. Baufläche von 146,5 m2 Ein Balkon von 12 m2 wird hinzugefügt + ein mamad von 9 m2. Entscheidung des Ausschusses! Ein intimes Luxusgebäude von nur 6 Wohnungen. 2 private Parkplätze. Aufzug Schränke im Gebäude

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