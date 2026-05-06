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Wohnquartier Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings

Ramat HaSharon, Israel
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ID: 36082
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat HaSharon
  • Adresse
    Yavne, 58

Über den Komplex

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Im Herzen von Ramat Hasharon 5 Familienzimmer mit 3 Parkplätzen + 2 Kellern Zugang zu Personen mit eingeschränkter Mobilität (Gebäude + Wohnung) Standhaus mit Fitnessraum / Squash-Feld und Sauna. Voller klarer Blick auf das Meer Sehr selten und gesucht

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Ramat HaSharon, Israel
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