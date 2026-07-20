  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38701
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,28M
Wohnviertel Bel appartement 5 pieces a barnea proche commerces et mer
Aschkelon, Israel
von
$606,800
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand magnifique spacieux vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,56M
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Haut standing neuf vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Construction neuve nat 600
Wohnviertel Construction neuve nat 600
Wohnviertel Construction neuve nat 600
Wohnviertel Construction neuve nat 600
Wohnviertel Construction neuve nat 600
Alle anzeigen Wohnviertel Construction neuve nat 600
Wohnviertel Construction neuve nat 600
Netanja, Israel
von
$2,59M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Wohnviertel Sublime 5 pieces familial avec terrasse et 3 parkings
Ramat HaSharon, Israel
von
$2,59M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Wohnviertel Baka jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,968
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen