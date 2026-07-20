  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Park tzameret 5 pieces

Wohnquartier Park tzameret 5 pieces

Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38400
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,90M
Wohnviertel Superbe duplex avec parking et ascenseur a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel 4 pieces balcon renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,05M
Wohnviertel Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Park tzameret 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Wohnviertel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble proche de la mer spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$7,544
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,31M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen