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Wohnquartier 4 pieces neuf central vue magnifique

Jerusalem, Israel
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ID: 38452
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kiryat Moshe, 1

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Jerusalem, Israel
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