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Wohnquartier A ne pas manquer spacieux appartement avec balcon bien agence calme et lumineux avec hauts plafonds quartier florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38258
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

Über den Komplex

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Wohnung im florentinischen Bezirk, neues Gebäude. 68 m2 + 6 m2 Balkon. Parken, Aufzug, Keller inklusive.

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Tel-Aviv, Israel
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