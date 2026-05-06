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Wohnquartier Superbe 4 pieces renove a bavli face au parc

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35741
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kosowski, 38

Über den Komplex

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Neu im Verkauf ausschließlich Kosovsky Street 58 Erste Linie vor dem Yarkon Park! Schöne 4-Zimmer-Wohnung, hell und außergewöhnlich von Grün umgeben. Renoviert mit hochwertigen Materialien von einem Architekten! 87 m2 Wohnfläche + 16 m2 luxuriöser Balkon 1. Stock Gebäude mit Aufzug (Gesamtzugänglichkeit) Straße Seite Master Schlafzimmer + mamad + Kinderzimmer Standard- und überdachte Parkplätze Gebäude 1999

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Tel-Aviv, Israel
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