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Wohnquartier Calme investi au centre bon emplacement grand luxueux bien agence clair spacieux entierement meuble grand jardin hauts plafonds magnifique

Ramat Gan, Israel
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ID: 38644
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

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Ramat Gan, Israel
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