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Wohnquartier Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina

Aschkelon, Israel
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$605,020
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ID: 36152
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaLilac

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Gutes Angebot zu interessanten Preisen in der Nähe des neuen Kanyon der Marina, in der Nähe von Bussen und Geschäften.

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Aschkelon, Israel
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