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Wohnquartier NouveautE A hadera rEsidence new soho

Chadera, Israel
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ID: 38843
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Shualei Shimshon

Über den Komplex

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Wenn die schönste Wohnung in der prestigeträchtigsten Residenz ist, ist es einfach die perfekte Allianz! Zu verkaufen, Sheshet Hayamim Street, in der renommierten New Soho Residenz, entdecken Sie diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung, auf der 14. Etage, mit außergewöhnlichem Panoramablick. Die Vermögenswerte der Wohnung: ? 5 geräumige Zimmer mit eigenem Keller ? Sonnenterrasse von ca. 21 m2 ?️ 14. Stock mit atemberaubender Aussicht ✨ High-End-Services – alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Koffer zu platzieren! Hochwertige Oberflächen: ✔️ Benutzerdefinierte Küche von einem Schrankmacher gemacht ✔️ Wirtschaftliche VRF-Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in jedem Raum ✔️ Transparente Schutzschienen für die Kindersicherheit ✔️ Custom integrierte Plakate ✔️ Parkett in den Zimmern ✔️ Designvorhänge und Lichter ✔️ Gasheizungssystem Vorteile des Wohnsitzes: ?️ Modernes Fitnessstudio ? Private Club für Bewohner reserviert ? Große Gartenterrasse im 6. Stock, ideal für die ganze Familie ? Die Wohnung wurde vollständig von einem Innenarchitekten entworfen, wobei auf jedes Detail geachtet wurde. ? Verkaufspreis: 2.480.000 ? Lassen Sie diese Gelegenheit nicht verstreichen! Kontaktieren Sie uns noch heute, um einen Besuch zu vereinbaren.

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