Wohnquartier NouveautE A hadera rEsidence new soho

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Wenn die schönste Wohnung in der prestigeträchtigsten Residenz ist, ist es einfach die perfekte Allianz!
Zu verkaufen, Sheshet Hayamim Street, in der renommierten New Soho Residenz, entdecken Sie diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung, auf der 14. Etage, mit außergewöhnlichem Panoramablick.
Die Vermögenswerte der Wohnung:
? 5 geräumige Zimmer mit eigenem Keller
? Sonnenterrasse von ca. 21 m2
?️ 14. Stock mit atemberaubender Aussicht
✨ High-End-Services – alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Koffer zu platzieren!
Hochwertige Oberflächen:
✔️ Benutzerdefinierte Küche von einem Schrankmacher gemacht
✔️ Wirtschaftliche VRF-Klimaanlage mit unabhängiger Steuerung in jedem Raum
✔️ Transparente Schutzschienen für die Kindersicherheit
✔️ Custom integrierte Plakate
✔️ Parkett in den Zimmern
✔️ Designvorhänge und Lichter
✔️ Gasheizungssystem
Vorteile des Wohnsitzes:
?️ Modernes Fitnessstudio
? Private Club für Bewohner reserviert
? Große Gartenterrasse im 6. Stock, ideal für die ganze Familie
? Die Wohnung wurde vollständig von einem Innenarchitekten entworfen, wobei auf jedes Detail geachtet wurde.
? Verkaufspreis: 2.480.000
? Lassen Sie diese Gelegenheit nicht verstreichen!
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Chadera, Israel
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