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Wohnquartier Rare a la location maison avec piscine

Ra’anana, Israel
von
$13,776
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Wohnquartier Rare a la location maison avec piscine
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ID: 38579
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yaacob Hazan

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Ra’anana, Israel
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