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Wohnquartier Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
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06.05.26
$782,000
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ID: 35628
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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4 Zimmer Ferienwohnung 80m2, Kiryat Hayovel, Jerusalem 10. Stock, Arbeit geplant Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimaanlage Wohnzimmer, Duschkabine, Warmwasserballon, Heizkörper, Rollläden Panzertür, Aufzug Preis: 2.300.000 sh

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Jerusalem, Israel
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