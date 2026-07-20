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Wohnquartier Rothschild immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38342
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Levontin Bezirk nur wenige Schritte von Rothschild! Schön renoviertes klassifiziertes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Zwei Zimmer. 45m2 + 5,5m2 Balkon zum Himmel offen. Hohe Decken. 3 Ausstellungen. Verkauft möbliert. Gemietet bei 8.300h/Monat. Großartig für eine Investition wie das Leben dort. Preis: 3.350.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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