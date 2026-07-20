Wohnquartier Maison avec piscine a hadera

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In einer ruhigen Wohnumgebung gelegen, bietet dieses angenehme Haus von 180 m2 ein ideales Wohnumfeld für eine Familie, die nach Komfort und funktionalen Wohnräumen sucht.
Vom Eingang aus entdecken Sie einen großen Aufenthalt, der eine sehr schöne Höhe unter der Decke genießt und Helligkeit und Raumgefühl bringt. Die voll ausgestattete Cachère-Küche öffnet sich zu einem großzügigen Essbereich, der perfekt für den Alltag und die Empfänge geeignet ist.
Das Erdgeschoss umfasst eine Master-Suite mit eigenem Badezimmer und Gästetoiletten.
Im Obergeschoss bietet das Haus drei schöne Zimmer, darunter eine Mamad, ein Badezimmer mit Bad und einen angenehmen Familienbereich, ideal für TV-Ecke, Büro oder Spielzimmer.
Draußen ermöglicht Ihnen ein angenehmer Garten mit privatem Pool, die schönen Tage in einer ruhigen Umgebung zu genießen.
Die Vermögenswerte der Immobilie
✔️ Gut gepflegtes Haus
✔️ 180 m2 gebaut
✔️ 5 Stück
✔️ Großer Garten mit privatem Pool
✔️ Schöne Deckenhöhe im Wohnzimmer
✔️ Angebaute Cashew-Küche
✔️ Großes Wohnzimmer und dedizierter Essbereich
✔️ Parental Suite im Erdgeschoss
✔️ Im Obergeschoss: 3 Schlafzimmer einschließlich einer Mamad
✔️ Familienraum
✔️ Bad mit Badewanne
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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