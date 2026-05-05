  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv

Wohnquartier Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,86M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36361
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 29

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen von Tel Aviv, in der Nähe des Teatro d'Habima. 120m2 Wohnfläche mit 3 Schlafzimmern, großem Wohnzimmer und einer unabhängigen Küche. Hochwertiges Produkt zu erfassen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement a louer a mamilla
Jerusalem, Israel
von
$13,520
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,60M
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$895,700
Wohnviertel Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Chadera, Israel
von
$1,34M
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israel
von
$5,58M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,86M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$777,400
Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2. Meerlinie, Balkon, ruhig, hell, großes Wohnzimmer, Aufzug, Keller, Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Alle anzeigen Wohnviertel Residence boutique dexception
Wohnviertel Residence boutique dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,55M
Im Stadtteil Mekor Haim bei Baka nur 2 Gehminuten vom Einkaufszentrum Hadar entfernt. Nur wenige Minuten vom ruhigen Grünpark der Mesila entfernt, der direkt zum malerischen Moshava Germanit führt. Am Fuße aller Supermärkte und Geschäfte in Talpiot. Einfach im Zentrum aller Notwendigkeiten. …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Aschkelon, Israel
von
$2,40M
In einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, ein Duplex-Penthouse von 138m2 Wohnfläche + 48m2 Terrasse, sehr schöne Küche, Keller und 2 Parkplätze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen