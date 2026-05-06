  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Aschdod, Israel
von
$2,69M
06.05.26
$2,69M
05.05.26
$2,67M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35716
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Selten auf der Gegend: High-End Villa befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Ashdod, nur wenige Schritte vom Strand entfernt, in der zweiten Linie des Meeres. Eine Immobilie, die Komfort, Privatsphäre und Lebensqualität bietet, ideal für eine Familie oder eine außergewöhnliche Residenz. Bebaute Fläche: 280 m2 auf 3 Ebenen Land : 320 m2 Ausstattung: privater Pool, Aufzug Großzügige Volumen, ausgezeichnete Verteilung von Räumen, schöne Helligkeit und ruhige Umgebung in der Nähe des Meeres. Ein Haus, das Premium-Standort, seltene Dienstleistungen und Potenzial zur Verbesserung kombiniert. Weitere Informationen und Besuch auf Anfrage.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,21M
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Appartement de 5 pieces neuf de 133m avec 22m de terrasse au 14eme etage a kiriat yovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Aschdod, Israel
von
$2,69M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,25M
Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Qualität / Preis-Verhältnis Schwimmbad und Fitnessraum
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Jerusalem, Israel
von
$1,56M
Kleines Gebäude mit nur 6 Einwohnern, Aufzug und Privatparkplatz. Ferienwohnung 4 Zimmer – 100 m2 mit Terrasse von 56 m2 und privatem Garten von 96 m2 im Cadastre (Tabou). 3 Orientierungen, großes helles Wohnzimmer mit großer Küche, 3 Toiletten, mamad Zimmer, Master-Suite mit Duschbad, Klim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Sublime 3 Zimmer renoviert und komplett möbliert und geschmackvoll ausgestattet. Eckgebäude mit Aufzug, ruhig und grün. Schönes Wohnzimmer, 2 große Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Balkon mit Blick auf die Straße. Wohn- und Wohnbereich mit vielen Geschäften
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen