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Wohnquartier Superbe 4 pieces renove

Jerusalem, Israel
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ID: 36097
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

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Super 4 helle Zimmer Elegante und moderne Küche 3 geräumige Schlafzimmer 2 Badezimmer, eines mit Bad und WC, eines mit Dusche 1 zusätzliche separate Toilette Terrasse mit teilweisen Souca Das Gebäude wird in pinouy binouy in ein paar Jahren Die Wohnung wird dann 30m2 verdienen Bereits 90% Unterschriften In einem anspruchsvollen Viertel Ideale Investition zu einem außergewöhnlichen Preis Geeignet für Familien und vorsichtige Investoren

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