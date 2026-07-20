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Wohnquartier Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38395
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 140

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zum Verkauf Eine seltene und luxuriöse Wohnung an einer der beliebtesten Adressen Tel Avivs mit Blick auf das Meer • Wohnung 4 Zimmer, 93 m2 Wohnfläche + Balkon von 9 m2 • 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer • Atemberaubende Meerblicke • Hohes Niveau • Aufzüge • Privatparkplätze • Im Gebäude: 24/7 Rezeption, Schwimmbad und Fitnessraum Ideal als Hauptwohnsitz, Luxus-Ferienwohnung oder erstklassige Mietinvestition Eine außergewöhnliche Immobilie, die privilegierte Lage, Lebensqualität und atemberaubenden Meerblick kombiniert Preis: 8.900.000

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Tel-Aviv, Israel
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