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Wohnquartier Bonne affaire a florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38389
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 39

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im florentinischen Bezirk. Neubau, 4. Stock mit Aufzug. 2 Zimmer, 38m2 + 9m2 Balkone. Mamad inklusive. Gemietet bei 6.000, von einem Mieter, der dort seit 7 Jahren lebt. Preis: 2.250.000

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