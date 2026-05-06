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Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
von
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06.05.26
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ID: 35618
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kiosso Albert, 14

Über den Komplex

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Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Umgeben von Wohngebäuden, Mischung aus alt und neu. 3 bestehende Gebäude aus 4 Etagen, deren Fassaden restauriert werden, deren ursprüngliches Volumen (Höhe, Anteile) respektiert wird, um den historischen Charakter zu bewahren. Unterhalb der vorhandenen Gebäude, ein Stockwerk. Und ein neues 7-stöckiges modernes Gebäude über der Lobby. Eine Tiefgarage von 3 Etagen. Fusion zwischen dem alten und dem neuen, die den historischen Charakter von Yafo bewahrt, während die Bereitstellung zeitgenössischen Komfort. An Familien und Investoren angepasst. Erwartetes Datum für März 2028. Apartments von 2p bis 5p mit Terrasse und Penthouse 7-stöckiges modernes Gebäude: - 2 Zimmer von 2.570.000 sh, zwischen 50m2 und 61m2 mit Terrasse von 5m2 (Wohnungsnummern 2,11,30) - 3 Zimmer von 3.690.000 sh zwischen 73m2 und 87m2 mit Terrassen zwischen 6m2 und 9m2 (ca. 3, 5, 8, 9,10, 16) - 4 Zimmer im Erdgeschoss, die die Ecke des Gebäudes macht, 91m2 und 3,35m hoch zur Decke, Belichtung: Nord/Süd/West. Keine Preise außerhalb : 4,403,000 sh (app number 1) - 5 Zimmer von 5.668.000 sh, 109m2 und 2 Terrassen 6,3m2 und 4,5m2 (Zahl 4) - Penthouses : Preis ab 6.909,000 sh • 4 Zimmer 151m2 und 107m2 Terrasse, Höhe 2,90m (ca. 49) Exposition: Nord/Süd • 3 Zimmer 108m2 im 7. Stock und 56m2 Terrasse (ca. 52) • Mini Penthouse im 6. Stock 4 Zimmer 138m2 und 118m2 Terrasse, Ausstellung: Nord/Süd/Ost (Nummer 51) Altbauten: - Erdgeschoss 3 Zimmer 94m2 mit 4,5m Höhe, Ausstellung: Ost/Süd gegenüber dem Innenhof Preis: 4.135.000 sh (Nummer 1) - Penthouse im 4. Stock, 3p 98m2 mit 114m2 Terrasse Preis 7.990.000 sh (Anzahl 20) - 3 Zimmer von 4.068.000 sh, zwischen 78m2 mit 2 Terrassen von 4m2 und 6m2 und 89m2 mit 2 Terrassen von 6m2 und 9m2 Ost/West (Zahlen 2, 9) - Penthouses: • 4 Zimmer 166m2 und 110m2 Terrasse und 4m hohe Decke (Anzahl 26) • 4 Zimmer 143m2 und 2 Terrassen von 84m2 und 29m2 mit Deckenhöhe von 3.30m (Nummer 27) Technische Daten: Kontaktieren Sie uns Zahlungsbedingungen: mehrere Optionen sind verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühr von 2% ohne Steuern

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