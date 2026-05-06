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Wohnquartier Holyland beit vagan jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 36042
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

Über den Komplex

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Im berühmten Holyland-Projekt bietet das prächtige Penthouse einen Panoramablick auf das gesamte Jerusalem, das sich im oberen Stock des Turms befindet. Dieses Penthouse besteht aus 4 Schlafzimmern + einem Familienzimmer, geräumige Küche, mit einem Doppel-Wohnzimmer, das das Wunderset von 65 m2 überblickt. Sehr schöne Höhe unter Decke, Qualität Innenservice. Außergewöhnliches Produkt.

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Jerusalem, Israel
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