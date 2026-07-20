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Wohnquartier Immeuble neuf centre ville

Netanja, Israel
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ID: 38347
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Shoham, 11

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya, in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neues Gebäude mit exklusivem Garten zum Gebäude und Partyraum. 9. Stock auf 12, mit 2 Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 113 m2 + 15 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. Preis: 2.390.000

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Netanja, Israel
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