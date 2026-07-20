Wohnquartier Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

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Angaben zur Immobilie:
• 3 Stück
• 70 m2 gebaut
• Privat registrierter Parkplatz in Tabou?
• Lift?
• Geeignet sowohl für Wohnen als auch für Investitionen
? Verbesserungen in der Wohnung gemacht :
✔️ Vollständiger Austausch von Sanitäranlagen
✔️ Neue Fliesen in Bad und Toilette
? Zusätzliche Leistungen:
✔️ Separate Toiletten für Gäste
✔️ Großes geräumiges Badezimmer mit Toilette
✔️ Praktischer und funktionaler Waschraum
? Eine Wohnung, die Komfort, Lage und exzellentes Potenzial vereint – perfekt für Familien, junge Paare und Investoren
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Rischon LeZion, Israel
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