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Wohnquartier Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38274
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

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zum Verkauf ✨ Vermarktungspreis: 1 890 000 Auf der Suche nach einer ausgezeichneten Wohnung zum Wohnen oder Investieren? Das ist Ihre Chance! Angaben zur Immobilie: • 3 Stück • 70 m2 gebaut • Privat registrierter Parkplatz in Tabou? • Lift? • Geeignet sowohl für Wohnen als auch für Investitionen ? Verbesserungen in der Wohnung gemacht : ✔️ Vollständiger Austausch von Sanitäranlagen ✔️ Neue Fliesen in Bad und Toilette ? Zusätzliche Leistungen: ✔️ Separate Toiletten für Gäste ✔️ Großes geräumiges Badezimmer mit Toilette ✔️ Praktischer und funktionaler Waschraum ? Eine Wohnung, die Komfort, Lage und exzellentes Potenzial vereint – perfekt für Familien, junge Paare und Investoren

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