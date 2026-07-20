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Wohnquartier Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38368
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 15

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Lev Ha'ir, Tel Aviv, in der Nähe von Rothschild und Neve Tzedek. Jüngstes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Drei Zimmer. 68 m2 + 12 m2 offene Terrasse (Souccah). Mamad. Ein Parkplatz. 1 Keller. Doppelexposition. Preis: 4 950.000

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Tel-Aviv, Israel
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