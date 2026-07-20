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Wohnquartier Authentique maison ein kerem

Jerusalem, Israel
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ID: 38320
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ein Kerem, 74 Karma

Über den Komplex

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Ausschließlich neu zum Verkauf In einem der schönsten Viertel Jerusalems, im grünen und pastoralen Stadtteil Ein Kerem, wird zum ersten Mal eine Immobilie von besonderer Schönheit zum Verkauf angeboten. Authentisches arabisches Haus ✨ Hohe Obergrenzen ✨ 4 Stück ✨ Land von 420m2 ✨ 130m2 Wohnfläche ✨ 3 Terrassen ✨ Ein riesiger grüner Garten voller Obstbäume ✨ 3 Ebenen ✨ Atemberaubende Sicht Preis berechnet: 6.900.000 Weitere Informationen: Mendel Hagège HM-INVEST Israel: 052.577.50.44 Frankreich : 01.77.38.01.19

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