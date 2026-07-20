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Wohnquartier Gindi tlv 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38341
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 100

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im Gindi TLV Komplex. Tour mit Wache 24/7. Hochgeschoss mit Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 90m2 + 12m2 Terrasse. 1 Parkplatz, 1 Keller von 6m2. Mamad. 2 Ausstellungen: Süd, Ost. Preis: 5.280.000

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Tel-Aviv, Israel
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