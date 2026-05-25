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Wohnquartier Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36867
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Yaari, 11

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Auf der Suche nach Korav Hatsafon, ein paar Minuten zu Fuß von der Namal, und Ayarkon Park. Luxusgebäude mit 2 Aufzügen, High-End-Lobby Mini Penthouse von 129m2 + volle Fußterrasse von 28m2 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten, Wäscherei, Terrasse mit Außenküche 2 Parkplätze + Keller Perfekte Wohnung für eine Familie, Wohnung mit sehr hochwertigen Dienstleistungen. Seltenes Produkt

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