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Wohnquartier Bel appartement au centre ville

Netanja, Israel
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ID: 38310
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Israel Zangvil, 5

Über den Komplex

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Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Einkaufszentrum und zentraler Busbahnhof. Neubau. 10. Etage auf 12 mit 2 Aufzügen. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Terrasse. 1 Parkplatz. Doppelte Exposition: Süd, West. Preis: 2,250,000 sh

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Netanja, Israel
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