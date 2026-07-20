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Wohnquartier Superbe 3 pieces a bavli

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38290
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 20

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf, In der familiären und grünen Gegend von Bavli 20 Zohar Street Im 4. Stock, eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung Unglaublich hell 1 Duschraum, 2 Toiletten Kürzlich renoviert Lift dient halbstöckigen Das Gebäude verfügt über eine Mamad und einen gemeinsamen Parkplatz!

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Tel-Aviv, Israel
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