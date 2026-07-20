  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux

Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux

Tel-Aviv, Israel
von
$1,24M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38803
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$7,22M
Wohnviertel Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Yam, Israel
von
$820,000
Wohnviertel Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$949,560
Wohnviertel Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,39M
Wohnviertel Beau 5 pieces en plein centre ville
Aschkelon, Israel
von
$557,600
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,24M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rambam rue itamar ben avi rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$619,920
zum Verkauf ✨ Vermarktungspreis: 1 890 000 Auf der Suche nach einer ausgezeichneten Wohnung zum Wohnen oder Investieren? Das ist Ihre Chance! Angaben zur Immobilie: • 3 Stück • 70 m2 gebaut • Privat registrierter Parkplatz in Tabou? • Lift? • Geeignet sowohl für Wohnen als auch für Investiti…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,59M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Wohnviertel Magnifique 3 piEces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen