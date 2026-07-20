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Wohnquartier Proche mer kerem hateimanim

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38339
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zrubavel, 10

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der Nähe von Mandarin Hotel und 2 Schritte vom Meer entfernt! 5. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 90m2 + 14m2 Terrasse. Mamad. Ein Parkplatz. 3 Ausstellungen. renoviert und möbliert. Preis: 8.950.000

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Tel-Aviv, Israel
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