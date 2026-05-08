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Wohnquartier Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36534
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Weizmann, 82

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Im neuen Norden, in der Nähe von Hayarkon Park 82 Weizmann Straße Ein Luxusprojekt von Acro Real Estate und Ken Hator Die Wohnung ist bereit zu bewegen - es wurde nie bewohnt Im 7. Stock, offener Westblick Eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung von 75 m2 + 12 m2 sonnige Terrasse Es umfasst ein Hauptschlafzimmer Dusche und Doppeltoilette Vollständig zugänglich! Süd- und Ostorientierung Automatisierte Parkplätze

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Tel-Aviv, Israel
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