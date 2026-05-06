  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$914,600
06.05.26
$914,600
05.05.26
$909,220
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35720
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Nisim Bachar, 1

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen des authentischen und gefragten Nahlaot Bezirks bietet dieses renovierte 54 m2 Apartment eine seltene Lebensqualität nur wenige Schritte vom Mahane Yehuda Markt und dem Stadtzentrum entfernt. Das Hotel liegt im 1. Stock (20 Schritte), besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Küche, einer Master-Suite, einem zweiten Schlafzimmer mit Balkon von 4m2 und zwei Badezimmern mit zwei Toiletten, bietet modernen Komfort in einer historischen Umgebung. Gebadet mit Licht dank seiner Ost- und Südwestausstellungen, ist es derzeit als 3 Zimmer bewohnt, kann aber leicht in zwei Mieteinheiten aufgeteilt werden, die ungefähr 8.500 pro Monat möbliert. Eine ideale Gelegenheit, um in Jerusalem zu leben oder eine intelligente Investition in eine der am meisten geforderten Viertel zu machen.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,04M
Wohnviertel Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee
Chadera, Israel
von
$3,70M
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$357,000
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,36M
Wohnviertel Exceptionnel architecte dinterieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,37M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vivre nahlaot charme lumiere et potentiel dinvestissement au coeur de jerusalem jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$914,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$2,01M
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Im Herzen von Rothschild in einem außergewöhnlichen Gebäude nach der Renovierung. Hochgeschoss mit Aufzug. 2 helle und sehr gut eingerichtete Zimmer + Balkon. Perfekt für einen Fuß in die Erde
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aschdod, Israel
von
$2,55M
Selten auf dem Markt: hervorragende unabhängige Villa auf einem Grundstück von 315 m2, mit 270 m2 Wohnfläche verteilt auf drei Ebenen (Boden, Erdgeschoss und erste Etage). Es verfügt über ein großes helles Wohnzimmer, geräumige Küche, mehrere komfortable Zimmer und schöne Wohnräume. Draußen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen