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Wohnquartier Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem

Jerusalem, Israel
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06.05.26
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ID: 35629
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shlomo Alkabets, 9

Über den Komplex

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Ferienwohnung 5 Zimmer - 166m2 - Givat Shaoul Jerusalem Balkon 12m2 - (Soucca 4m2), 5. Stock Wohn-Esszimmer, Küche 4 Schlafzimmer (mamad), 3 Badezimmer, 3 Toiletten Strands, Klimaanlage, Chemechpulver, Heizkörper, Gaswasserheizung Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, 1 Keller, Aufzug, Behindertenzugang Preis : 6.200.000 Schekel (Diese Auszeichnung beinhaltet nicht unsere Agenturkommission) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort an.

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Jerusalem, Israel
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