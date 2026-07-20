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Wohnquartier Kiryat yovel pinuy binuy

Jerusalem, Israel
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ID: 38357
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Kiryat Yovel. Bau in Tama 38/2 (Abbruch und Neubau) mit der großen Baufirma Ezorim. Heute befindet sich die Wohnung im Erdgeschoss: 87m2 + 12m2 Terrasse + Garten (nicht auf der Registerkarte). Nach Tama 38 wird die Wohnung sein: 117m2 + Terrasse + Parkplatz + Keller. Preis: 3 190 000 sh

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Jerusalem, Israel
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