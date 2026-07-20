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Wohnquartier Mini penthouse vue mer terrasse souccah

Netanja, Israel
von
$751,120
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ID: 38305
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Israel Zangvil, 19

Über den Komplex

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Neues Mini Penthouse zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya! Neues Gebäude mit schöner Lobby! 13. Stock mit 3 Aufzügen 3 Stück 2 Badezimmer 93m2 + 13m2 Terrasse Soccah mit Meerblick 1 Parkplatz Preis: 2.290.000sh Vaad-Köder: 450sh/Monat Arnona: 500sh/Monat Weitere Informationen: Israel: 052,577,50,44 Frankreich : 01,77,38,01,19

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Netanja, Israel
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