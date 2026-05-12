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Wohnquartier A ne pas manquer bel appartement clair haut standing neuf projet de qualite

Netanja, Israel
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ID: 36557
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im neuen Bezirksruf Ir Yamim in Hadasha gegenüber Yamim Unsere Residenz bietet eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamim Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Schulen und der großen Synagoge von Poleg. Projektmerkmale Der prestigeträchtige Wohnturm wird von Gärten und privaten Spielpark in der Residenz umgeben Yuvalim Projekt erfüllt alle Umwelt- und Wirtschaftsstandards Eine schöne Lobby einer schönen Höhe Es wird einen Wachposten und Dekoration durch eine benannte 4 ultra schnelle und moderne Luxusaufzüge Im Komplex von Yuvalim genießen Sie Fitness-Einrichtungen, gepflegten Garten, Ruhebereiche. Das Projekt begleitet eine Garantie Apartment verfügt über Wohnung von 3 Zimmern mit einer Oberfläche von 80 m2 plus eine Terrasse von 11m2 Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 106m2 plus eine Terrasse von 12m2 Wohnung von 5 Zimmern mit einer Oberfläche von 118/132 m2 plus eine Terrasse von 15m2 Sehr luxuriöser Innenservice Keramik Granitfliesen 80/80 Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen. Fliesen, Parkett oder Teak Zentrale Klimaanlage. Hochwertige Innentüren Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan Badezimmerfliesen. Hängende Toiletten Home Kinovorbereitung Elektrische Geschäfte in allen Haus Qualitätsmischerventil Wohnung verkauft mit Parkplatz

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