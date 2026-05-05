  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs

Wohnquartier Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs

Jerusalem, Israel
von
$2,54M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36374
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 46

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! Offizieller Garten im Cadastre 200 m2 Immense Wohnzimmer 25 m2 große Suite mit Ankleideraum + Badezimmer 2 Badezimmer - 3 Toiletten 3 Leitlinien Unabhängige Einheit 21 m2 + Keller!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israel
von
$3,75M
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$760,500
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$777,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,54M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Wohnviertel Habiter a ir yamim haradasha
Netanja, Israel
von
$2,86M
Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Wohnviertel A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aschdod, Israel
von
$2,54M
Selten auf dem Markt: hervorragende unabhängige Villa auf einem Grundstück von 315 m2, mit 270 m2 Wohnfläche verteilt auf drei Ebenen (Boden, Erdgeschoss und erste Etage). Es verfügt über ein großes helles Wohnzimmer, geräumige Küche, mehrere komfortable Zimmer und schöne Wohnräume. Draußen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Wohnviertel 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$963,300
In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe der Promenade des HaMesila Parks, die direkt nach Moshava Germanit führt, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar und den Supermärkten Talpiot entfernt – alles ist leicht zu erreichen! In einem neuen Shop-Gebäude gebaut von einem Qual…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen