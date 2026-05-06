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Wohnquartier Superbe duplex 3 pieces terrasse vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35919
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda

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Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 Zimmer • 2 Schlafzimmer • 2 Duschräume • 5. Stock mit Aufzug • 70 m2 + 20 m2 Terrasse • Meerblick Ben Yehuda / Bograshov Preis: 4,850.000 Mitbesitzkosten: 300 / Monat

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Tel-Aviv, Israel
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