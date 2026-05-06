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Wohnquartier Appartements meubles avec vue mer et jardins bahai deja loues investissement ou residence principale

Haifa, Israel
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06.05.26
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ID: 35528
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Haifa
  • Stadt
    Haifa
  • Adresse
    Tuvim

Über den Komplex

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HAIFA • Ab 1 195 000 € (326,034), voll möbliert • Bereits gemietet und verwaltet von einem 24/7-Management-Unternehmen • Panoramablick auf das Meer und Blick auf die Bahá'í Gärten • 24/7-Fitness im Gebäude • Coworking Spaces • Geräumiger Balkon • Drei schnelle Aufzüge • Haushaltsservice • Luxuslobby und Design • begrenzte Anzahl von Wohnungen pro Etage – maximale Privatsphäre • Erweiterte Sicherheit: Kameras, Zugangscodes, sichere Etagen • MAMAD neu auf jeder Etage • Garantierte Ertragsoption: 7% über 2 Jahre

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Haifa, Israel
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