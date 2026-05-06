  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Wohnquartier Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36036
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David HaMelekh, 33

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neubau mit High-End-Konstruktion. Premium Lage in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Private Tiefgarage inklusive. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,33M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$625,300
Wohnviertel Projet neuf a jerusalem quartier holyland
Jerusalem, Israel
von
$4,53M
Wohnviertel Luxueux 5 pieces terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,33M
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$540,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Wohnviertel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$7,40M
Ein luxuriöses Traumhaus in Neve Tzedek – 4 Neve Shalom Street, zum exklusiven Verkauf. Im Herzen des schönsten und renommiertesten Viertels von Tel Aviv, auf der sehr beliebten Straße Neve Shalom, nur 5 Gehminuten vom Bahnhof und dem Meer entfernt. Ein seltenes Haus mit spektakulärer Schön…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Alle anzeigen Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Ra’anana, Israel
von
$8,39M
Schönes charmantes Ferienhaus westlich von Raanana in einer sehr ruhigen Straße. Renovierte, große Küche mit zentraler Insel. Geräumiges Wohnzimmer mit echtem Essbereich. Sehr hell. Keller. Parkplatz und sehr schöner Garten mit Schwimmbad
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,62M
Hatsfira Straße in Bat Yam, ruhige Gasse 200m vom Strand und in der Nähe der Straßenbahn von Bat Yam nach Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (neues Gebäude) am Ende der Konstruktion ideal platziert. High-End Spezifikationen Lieferung geplant für Juni 2026
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen