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Wohnquartier Emplacement ideal location saisonniere grand 4 pieces avec vue sur la mer dalet ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 38750
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

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Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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