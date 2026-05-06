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Wohnquartier Raanana magnifique appartement de 4 pieces renove avec terrasse souccah et mamad

Ra’anana, Israel
von
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ID: 35726
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

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hervorragende 4 Zimmer komplett renoviert, Luxus und absoluten Komfort. Diese Wohnung befindet sich im 6. Stock von 7 und genießt eine außergewöhnliche natürliche Helligkeit und einen völlig unverbauten Blick auf eine friedliche Wohnumgebung. Großflächig: 117 m2 optimiert. Soccah Terrasse von etwa 14 m2 für Ihre entspannenden Momente. Nachtraum: Schöne Master-Suite mit eigenem Duschbad. Küche: Neu, modern und gebrauchsfertig. Sicherheit: Mamad (starkes Zimmer) integriert. Ausstattung: Aufzug und Privatparkplatz. Vorteile: Geschmacksrenovierung, keine Arbeit geplant. Eine seltene Gelegenheit auf dem aktuellen Markt. Diese Unterkunft vereint die Geschehnisse des Stadtzentrums mit der Ruhe eines unverbauten Blicks auf die umliegenden Villen. Ideal für eine Familie oder eine qualitativ hochwertige Investition.

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Ra’anana, Israel
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