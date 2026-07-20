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Wohnquartier Florentine vue degagee

Tel-Aviv, Israel
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$688,800
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ID: 38383
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHalutsim, 50

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im florentinischen Bezirk. Gut gepflegtes Gebäude mit 24/7 Wache, Fitnessraum und Wäscherei. 8. Stock mit 3 Aufzügen. Zwei Zimmer. 30m2 + 8m2 Balkon (5+3). Offener Blick nach Westen. Ruhig und hell. 1 unterirdischer Parkplatz. Mamak (Mamad oben). Gemietet 5.950.00 / Monat. Ideal für eine Investition sowie dort zu leben. Preis: 2.100.000

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