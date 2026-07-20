  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Har homa vue degagee

Wohnquartier Har homa vue degagee

Jerusalem, Israel
von
$1,20M
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38386
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Arieh Vershvaski, 5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Har Homa. Jüngstes Gebäude. Gut eingerichtete Wohnung mit offenem Blick. 3. Stock mit Aufzug. Fünf Teile. 2 Badezimmer. 110m2 + 15m2 Terrasse. 2 Parkplätze. 3 Ausstellungen. Preis: 3 650 000 sh.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de luxe ramat aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,87M
Wohnviertel Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Rothschild immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Avec terrasse calme proche de la mer immeuble neuf avec ascenseur A ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Wohnviertel A vendre a ashdod superbe appartement de 4 pieces avec suite parentale dans le quartier youd bet
Aschdod, Israel
von
$770,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Har homa vue degagee
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Wohnviertel Maison a jaffa 4 etages vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,28M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement calme dans un bel immeuble dans un immeuble neuf proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Idealer Fuß-zu-Erde! Schöne 3 Zimmer befindet sich Bougrashov Bezirk in kleinen Wohnstraße. Parken! Aufzug! Balkon! Mamad! Aktuelles Gebäude 9 Minuten vom Meer entfernt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen