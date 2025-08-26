  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Netanja, Israel
von
$1,20M
26.08.25
$1,20M
14.07.25
$1,12M
;
6
ID: 26862
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Français Français
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Ussishkine Up Town Project ist ein strategisches Boutique-Gebäude, das weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt liegt. In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Bauherr Chuva, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte wie das Meerprojekt vor dem Strand, das Soho,Titanium Büroprojekt und viele andere Projekte durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Up Town in Chuva umfasst verschiedene Arten von Wohnungen, von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie ein Penthouse und einen hängenden Garten Erdgeschoss. Naturstein und Aluminium Außenbeschichtung Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Ferienwohnung 3 Zimmer von 83 m2 +12 m2 von Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 97 m2 + 12m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 128,5m2+12 m2 von Terrasse

Standort auf der Karte

Netanja, Israel

Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Aschdod, Israel
von
$687,000
Wohnviertel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$960,000
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$848,250
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$824,100
Wohnquartier Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,33M
Projektstatus Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Jabotinsky ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 7 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Da…
Immobilienagentur
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$585,000
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilienagentur
