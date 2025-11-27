Wohnquartier A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Givat Shmouel Projekt der kleinen Neuilly von Tel Aviv
Mardochee Khayat schlägt ein Projekt vor, dessen Ruf nicht mehr zu erledigen ist
Das Hotel liegt an der besten Stelle von Guivat Shmouel in der Nähe von Synagogen und Geschäften
Zugang zur direkten Autobahn für Tel Aviv
Guivat Shmouel ist eine Stadt strategisch im Herzen einer dynamischen Region, zwischen der Universität von Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak und Tel Aviv, sofort in der Nähe von Tel Aviv Givat Shmouel steht für eine Reihe von bemerkenswerten Vorteilen für seine Bewohner.
Die hohen Kosten für Miete und Immobilien sind durch die unbestreitbaren Vorteile des Wohnens in dieser Stadt gerechtfertigt.
Givat Shmuel präsentiert sich somit als wahres Zuhause für diejenigen, die eine höhere Lebensqualität, eine optimale Zugänglichkeit zu Dienstleistungen, Arbeitsmöglichkeiten und ein dynamisches soziales Gewebe suchen.
Nahe dem Zentrum des Landes
Givat Shmouel bietet seinen Bewohnern schnellen Zugang zu den wichtigsten Polen des Landes. Im Zentrum zu sein ist verbunden.
Hohe soziale Ebene
Givat Shmuel zeichnet sich durch ein hohes soziales Niveau aus, das die Lebensqualität und Exzellenz seiner Dienstleistungen widerspiegelt. Diese soziale Dynamik trägt zu einer entwicklungsfördernden Umwelt bei, insbesondere durch hochrangige Schulen. Die von der ADG ausgewählte Schule bietet qualitativ hochwertige Bildung, mit einem Follow-up angepasst an die Kinder von Olim Hadashim, ihre Integration und Erfolg zu fördern.
* Bei den Zielen in Entwicklungsregionen werden zusätzliche Unterstützung und Unterstützung der Schulen gewährt.
Apartment verfügt über
Wohnung von 3 Zimmern
Fläche von 82m2 plus eine Terrasse von 10m2
4 Zimmer Apartment
Fläche von 107 m2 plus eine Terrasse von 12m2
5-Zimmer-Wohnung Fassade
Fläche von 133m2 plus eine Terrasse von 12m2
Sehr luxuriöser Innenservice
Porzellan-Granitfliesen 80/80 oder 100/100
Porzellan Granitfliesen in den Zimmern oder Parkettboden zu wählen.
Fliesen, Parkett oder Teak
Zentralisierte Klimaanlage neueste Generation.
Hochwertige Innentüren
Auswahl der Küche, unter den besten Unternehmen auf dem Markt, Marmor Arbeitsplan
Badezimmerfliesen bis zur Decke
Hängende Toiletten
Home Kinovorbereitung
Elektrische Geschäfte in allen Haus
Produktqualität Mischventil
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Transport
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen