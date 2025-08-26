  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Wohnquartier Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalem, Israel
$1,42M
$1,42M
$1,33M
ID: 26809
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Projekt in Katamon Jerusalem in der Nähe aller Einrichtungen, Geschäfte, Restaurants, Canion Hadar, in der Nähe von Emek... 7-stöckiges Gebäude verfügbar im März 2026 Pinoui /binoui, Fußbodenheizung, Aufzug, Parkplatz, Keller optional, Gegensprechanlage Letzte Wohnungen ,4p,rez de Jardin 131 M2 und 28m2 Garten bei 5.270.000sh 4p,113m2 und35m2 Garten zu 4.720.000sh Die Preise können sich ändern und beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort an unter der Nummer 054 946 1963

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
